Österreich Mutmaßlich entführte 88-Jährige taucht wieder auf

In Österreich sorgte eine Meldung für Aufregung: Am Dienstag um 15.30 Uhr soll eine Frau in Eisenstadt entführt worden sein.

Wie eine Sprecherin des Landeskriminalamts Burgenland dem SPIEGEL nun sagte, ist die 88-Jährige inzwischen wiederaufgetaucht. Die Sprecherin bestätigte, dass es sich bei der Frau um die Mutter des Generaldirektors des Unternehmens Esterhazy, Stefan Ottrubay, handelt. Weitere Details zu dem Fall sollen später bekannt gegeben werden.

Magdolna Theresia Ottrubay soll sich laut österreichischen Medien bei ihrer Tochter in Kitzbühel, Tirol, aufhalten.

Laut Polizei war die Frau gemeinsam mit einer Pflegerin auf der Straße unterwegs, als zwei schwarze Limousinen neben den beiden stoppten. Die Pflegerin wurde den Angaben zufolge zur Seite gestoßen und die 88-Jährige in eines der Fahrzeuge gesetzt. Als die Autos davonfuhren, alarmierte die Pflegerin die Polizei. Die Pflegerin wurde nicht verletzt.

Der Vorfall löste einen massiven Polizeieinsatz in der Kleinstadt nahe der ungarischen Grenze aus.