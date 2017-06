Familiengeheimnis Abgründe in der Idylle

Straßen führen in Serpentinen durch hügelige, grüne Landschaft. Im Westen und Süden fließt die Mur, im Osten die Lafnitz, im Norden liegen das Grazer Bergland und die Fischbacher Alpen. Eichberg ist eine Gemeinde mit gut tausend Einwohnern in der Steiermark. Ganz oben im Ort steht ein herrschaftliches Haus, strahlend weiß verputzt, ein Anwesen mit akkurat gemähtem Rasen, Swimmingpool, Gartenhäuschen, Blick in das weite, grüne Tal. Nichts, was die Sicht auf die heile Welt versperrt.

Hätte man sehen müssen, was hier jahrelang geschah? Will man es heute sehen?

Ein Arzt, der in diesem Haus wohnte und im benachbarten Rohrbach sowie in Dechantskirchen, ein paar Dörfer weiter, jeweils eine Praxis betrieb, soll jahrelang seine Kinder - drei Töchter, einen Sohn - gequält haben. Der harmloseste unter den Vorwürfen ist noch, dass er sie gezwungen haben soll, verdorbene Lebensmittel zu essen, weil nichts weggeschmissen werden durfte. Er ließ sie als Kinder Zigaretten rauchen, weil sie dann einer amerikanischen Studie zufolge später nicht mehr rauchen würden. Alte Fotos zeigen die Kleinen qualmend. Die Kinder sind inzwischen erwachsen, drei von ihnen sind starke Raucher.

Zwei seiner Töchter soll er drogenabhängig gemacht haben, indem er ihnen schon als Kind Morphium verabreichte. Er soll ihnen starke Medikamente in hohen Dosierungen gegeben und sie ermuntert haben, Marihuana zu rauchen.

Christa Lopatka sitzt am Esstisch und zermartert sich den Kopf. "Ich habe nicht gesehen, was er mit den Kindern gemacht hat", sagt sie. Er habe es heimlich getan. Das schreckliche Geheimnis der Familie - wie konnte sie das übersehen?

