Leichenfunde in Österreich Ermittler gehen von Familiendrama aus

Nach dem Fund von sechs Leichen in einem Haus in Niederösterreich gehen die Ermittler von einem Familiendrama aus. Eine 35-Jährige habe in der Kleinstadt Böheimkirchen offenbar ihre Mutter, ihren 41-jährigen Bruder sowie ihre drei eigenen Kinder erschossen und schließlich Suizid begangen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten der Nachrichtenagentur APA.

Die Waffe sei auf die 59-jährige Mutter der mutmaßlichen Täterin zugelassen gewesen, hieß es weiter. Bei den getöteten Kindern handelte es sich demnach um ein siebenjähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von neun und zehn Jahren. Auch der Hund der Familie sei getötet worden. Das Motiv für die Bluttat sei Gegenstand von Ermittlungen, sagte die Sprecherin weiter. Die Obduktion der Toten könne noch mehrere Tage in Anspruch nehmen.

Böheimkirchens Bürgermeister Johann Hell sagte laut APA, die Familie habe ein ehemaliges Gasthaus in dem Ort gekauft und sei im April 2015 aus der Nachbargemeinde Kirchstetten umgezogen. Die Familie habe "sehr ruhig gelebt", sich "nicht in das gesellschaftliche Leben eingebracht" und sei daher "nach außen nicht aufgefallen".

Die Direktorin der Volksschule am Ort, Silvia Riedler, sagte der Agentur, die Mutter habe ihre drei Kinder am Montag vergangener Woche für einige Tage entschuldigt mit der Begründung, dass die Großmutter verstorben sei. Die drei Kinder seien "sehr behütet" gewesen, es habe ein "guter Kontakt zwischen der Mutter und den Lehrerinnen geherrscht".