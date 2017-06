Haftstrafen für österreichische Dschihadisten Kinder mussten sich IS-Propaganda ansehen

Ein österreichisches Gericht hat zwei Paare zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt, die mit ihren acht Kindern nach Syrien in die von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) kontrollierten Gebiete gezogen waren.

Die vier Erwachsenen, von denen drei bosnische Wurzeln haben, wurden unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer "terroristischen Organisation" sowie wegen "Quälens und Vernachlässigens" ihrer Kinder zu Haftstrafen von neun und zehn Jahren verurteilt.

Nach Angaben der Anklage mussten sich die Kinder während ihres Aufenthalts in Syrien Propagandavideos ansehen, in denen unter anderem auch Hinrichtungen gezeigt wurden. Eines der Kinder, ein siebenjähriger Junge, sah zum Beispiel, wie ein Mann geköpft wurde und erzählte bei seiner Befragung, man hätte einen Mann "geschlachtet". Die kleinen Mädchen mussten komplett verschleiert sein und Handschuhe tragen. Vier der Kinder sagten per Video vor dem Grazer Gericht aus. Sie schilderten ausführlich das militärische Training ihrer Väter.

Einer der Männer bestritt, Mitglied des IS gewesen zu sein. Er habe lediglich als "Masseur" für die Kämpfer gearbeitet, sagte er. Er habe in einer Moschee in Graz gehört, dass er in Syrien "nach dem Islam leben" könne. Sein 38-jähriger Mitangeklagter gestand, dem IS angehört zu haben. Doch er habe keine Kampfgruppe geleitet.

Angesichts der schwierigen Lebensbedingungen beschlossen die beiden Paare nach einiger Zeit, Syrien wieder zu verlassen. Im April 2016 flohen sie in die Türkei, von wo sie nach Österreich abgeschoben wurden.