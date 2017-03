Österreich 40-Jähriger soll Frau einbetoniert haben

Ein 40 Jahre alter Mann soll in Österreich die Leiche einer Frau im Keller einbetoniert haben. Er wurde wegen Mordverdachts festgenommen, teilte die Polizei mit. Der Fundort soll sich unter einer Treppe befinden, wie unter anderem der "Standard" berichtet.

Nach eigener Aussage des Verdächtigen will er die 42-jährige Ungarin bereits Anfang Dezember tot in seinem Schlafzimmer gefunden und die Leiche in Panik einbetoniert haben. Den Tod der Frau habe er sich nicht erklären können.

Angehörige des Opfers in Ungarn hatten die Frau als vermisst gemeldet. Die Polizei kam durch weitere Ermittlungen auf die Spur des 40-Jährigen in Mariazell in der Obersteiermark. Bei einer Hausdurchsuchung schlugen Leichenspürhunde an. Der Verdächtige zeigte den Ermittlern daraufhin die genaue Stelle, an der die Leiche versteckt war. Deren Bergung dauerte am Dienstag an.