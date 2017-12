In Österreich steht ein Lehrer unter Verdacht, dutzende Schülerinnen an einem Gymnasium sexuell missbraucht zu haben. Der Pädagoge war bereits Ende November unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. "Es haben sich inzwischen weitere Opfer gemeldet", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur APA könnte sich der Pädagoge, der an der Schule in Niederösterreich Werkerziehung unterrichtet hat, an Dutzenden Kindern vergriffen haben. Bei den Betroffenen handele es sich überwiegend um Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren.

Der Lehrer soll sich perfider Methoden bedient haben, indem er etwa vorgab, im Dunkeln Experimente durchzuführen. Wie der Behördensprecher sagte, sollen rund 30 Kinder als Zeugen vernommen werden. Der zumindest teilweise geständige Lehrer sitzt in Untersuchungshaft. Die Anklagebehörde wirft ihm in einigen Fällen schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen vor.