Kidnapping von Industriellensohn Zeugin erkannte Stimme des mutmaßlichen Würth-Entführers

Der mutmaßliche Entführer von Milliardärssohn Markus Würth schweigt zum Tatvorwurf. Der 48-Jährige habe sich nach seiner Festnahme wortreich eingelassen, aber nicht zur Entführung geäußert, sagte Daniel Muth von der Kriminaldirektion Osthessen: "Er hat zehn Stunden dauergequatscht."

Eine Zeugin habe der Polizei den entscheidenden Hinweis für die Verhaftung geliefert, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, Thomas Hauburger. Sie hätte die Stimme des Tatverdächtigen wiedererkannt und die Ermittler im Januar 2018 gut zweieinhalb Jahre nach der Tat informiert. Die Polizei hatte zur Fahndung den Mitschnitt eines Anrufs des Lösegeld-Erpressers genutzt.

Der 48-jährige Serbe sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft - wegen des dringenden Tatverdachts des erpresserischen Menschenraubes. Spezialeinheiten der Polizei hatten ihn in seiner Wohnung in Offenbach festgenommen.

Der Mann soll im Juni 2015 den behinderten Sohn des baden-württembergischen Schrauben-Milliardärs Reinhold Würth im osthessischen Schlitz entführt haben. Der damals 50-Jährige lebte dort in einer integrativen Wohngemeinschaft.

Einen Tag später wurde der Würth-Sohn in einem Wald bei Würzburg an einen Baum gekettet gefunden. Er überstand die Entführung unversehrt, zu einer Lösegeld-Übergabe war es nicht gekommen.