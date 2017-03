Diskothek geräumt Anschlagsdrohung führt zu Großeinsatz der Polizei in Offenburg

Wegen einer "möglichen Anschlagsdrohung" lief im baden-württembergischen Offenburg ein Großeinsatz der Polizei. Eine entsprechende Information sei am Samstagabend eingegangen, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Mögliches Anschlagsziel war demnach eine Diskothek in Offenburg.

Das Polizeiaufgebot in der Offenburger Innenstadt und rund um die Diskotheken wurde in der Nacht stark erhöht, erklärte das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung. Einem Tweet der Polizei zufolge wurde die Diskothek vollständig geräumt.

Dazu wurden Beamte aus verschiedenen Teilen Baden-Württembergs hinzugezogen. Auch Fahrgäste, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg in die Stadt waren, wurden verstärkt kontrolliert. Die Ermittlungen liefen derzeit noch "auf Hochtouren", hieß es.

Anschlagspläne in Essen

Am Samstagmorgen hatte die Polizei in Essen ein Einkaufszentrum nach einer Anschlagsdrohung abgesichert und gesperrt. In diesem Fall sprachen die Ermittler jedoch von "konkreten Hinweisen" auf einen Terroranschlag. Die Verkaufshallen, die zugehörige Parkgarage und der U-Bahn-Zugang des Shoppingzentrums "Limbecker Platz" blieben den gesamten Samstag geschlossen. Zwei Männer aus Oberhausen wurden auf der Wache vernommen und ihre Wohnungen durchsucht. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.