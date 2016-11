US-Bundesstaat Ohio Bewaffneter schießt auf Uni-Campus um sich

An einer US-amerikanischen Universität schießt offenbar ein bewaffneter Mann um sich. Wie die Sicherheitsabteilung der Ohio-State-University mitteilte, sollten Studenten sich in Sicherheit bringen und den Anweisungen der Polizisten folgen. Sieben Menschen seien mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Columbus dem US-Sender CNN.

Ob es sich bei den Verletzungen um Schussverletzungen handelte, war zunächst nicht bekannt.

Buckeye Alert: Active Shooter on campus. Run Hide Fight. Watts Hall. 19th and College. — OSU Emergency Mngmnt (@OSU_EMFP) 28. November 2016

Auf dem Campus studieren rund 66.000 Menschen. Fernsehbilder zeigten eine große Zahl von Einsatzfahrzeugen von Polizei und Feuerwehr in der Nähe des Campus.