Ermittlungsansatz in Oklahoma Mörder finden mit dem Pik-As

Der entscheidende Hinweis fiel einem Häftling beim Kartenspielen ein - so könnte es künftig in Oklahoma laufen. Denn die Behörden verkaufen künftig in Gefängnissen ein Kartenspiel mit ungelösten Kriminalfällen, wie der Sender ABC berichtet. So erhofft sich die Polizei neue Hinweise.

Häftlinge können das Spiel demnach für 1,42 Dollar in sechs Gefängnissen kaufen. Für die Karten haben die Behörden 52 Fälle ausgewählt - darunter ungeklärte Morde oder Vermisstensuchen, teilte das Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI) auf seiner Facebookseite mit. 5000 der Spiele wollen die Behörden demnach verkaufen.

40 Fälle in anderen Staaten gelöst

"Wir glauben, dass Häftlinge über viele Informationen verfügen", sagte der Direktor des OSBI, Stan Florence, laut ABC. Andere Bundesstaaten wie Colorado, Connecticut oder South Carolina hätten ähnliche Programme - und dank der Karten schon etwa 40 Mordfälle aufgeklärt.

"Ob Sie es glauben oder nicht: Es gibt Leute, die Informationen weitergeben, obwohl sie eingesperrt sind", sagte ein Behördensprecher dem Bericht zufolge.