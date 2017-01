Wartungsfund Techniker entdeckt kiloweise Kokain in American-Airlines-Maschine

In Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma hat ein Flugzeug-Techniker im Bugfahrwerk einer Boeing 757 etwa mehr als 14 Kilogramm Kokain gefunden. Am Sonntagabend entdeckte der Mann bei einer Elektronik-Überprüfung gleich sieben Rauschgiftpäckchen im vorderen Teil der American-Airlines-Maschine und alarmierte die Polizei.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Bogotá in Kolumbien nach Miami und sollte in Tulsa gewartet werden, weil die Basis in Florida voll ausgelastet war. Der Straßenwert der gefundenen Menge Drogen wird von der Polizei auf etwa 200.000 Dollar, umgerechnet 186.000 Euro, geschätzt. Die US-Drogenbehörde DEA ermittelt. Die Fahnder gehen angesichts der großen Menge davon aus, das Drogenkartelle in den Fund verwickelt sind.

Bereits im Dezember 2015 waren in Tulsa knapp zwölf Kilogramm Kokain in einem Flugzeug der American Airlines entdeckt worden. Im Jahr 2013 wurden in Miami Dutzende Angestellte der Fluggesellschaft im Zusammenhang mit Drogendelikten festgenommen, es gab zahlreiche Haftbefehle.