Tödliche Schlägerei auf Oktoberfest Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Am Freitagabend gerieten zwei Männer vor dem Augustiner Festzelt auf dem Münchener Oktoberfest in Streit. Im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung wurde ein 58-jähriger Mann aus Fürstenfeldbruck zunächst bewusstlos und musste vor Ort reanimiert werden. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann in ein Münchener Krankenhaus, wo er später verstarb. Die Obduktion hat ergeben, dass der Mann an einer Hirnblutung verstorben ist.

Am Samstagnachmittag stellte sich ein Tatverdächtiger in Begleitung seines Anwalts der Münchener Polizei. Der 42-Jährige habe eingeräumt, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten ermitteln wegen einer Körperverletzung mit Todesfolge und erließen Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittlungen dauern an, nach Auskunft der Polizei gibt es derzeit aber keine Hinweise, dass bei der Tat eine Waffe oder ein Werkzeug verwendet wurde.

Zuvor hatte sich am Samstag eine Zeugin der Auseinandersetzung bei der Polizei gemeldet. Ihre Angaben sollen zum Tatverdächtigen geführt haben.

Nicht zum ersten Mal endete ein Streit auf dem Oktoberfest tödlich: 1991 war ein 20 Jahre alter Mann bei einer Messerstecherei getötet worden. 1995 gerieten ein Standlbesitzer und ein Oktoberfestbesucher in Streit. Der Verkäufer schubste seinen Kontrahenten, der daraufhin stürzte und mit dem Kopf auf das Pflaster fiel. Der Mann starb wenig später in einer Klinik.