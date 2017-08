Niedersachsen Frau verschanzt sich mit Waffe - SEK-Einsatz

Als die Polizei am frühen Mittwochmorgen im Lerigauweg in Oldenburg anrückte, stand eigentlich eine Wohnungsdurchsuchung an. Ein Anrufer hatte die Polizei verständigt und erklärt, er vermute illegale Waffen bei einem der Anwohner. Das Amtsgericht Oldenburg hatte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Doch die Beamten kamen nicht weit. Eine Person - laut ersten Meldungen eine Frau - verschanzte sich mit einer Schusswaffe in einem Einfamilienhaus und weigerte sich, die Polizei hineinzulassen. Aus Sicherheitsgründen zogen sich die Beamten daraufhin zurück und forderten Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Außer der Frau soll noch eine weitere Person in dem Haus gemeldet sein - ob sie sich ebenfalls in dem Gebäude befindet, ist noch unklar.

Der Bereich rund um das Haus wurde gesperrt, eine Busverbindung umgeleitet.