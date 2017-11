Massenmord in der Ukraine 1941 Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 94-Jährigen Ex-Wehrmachtsoldaten

Im September 1941 wurden mehr als 33.000 Juden in der Ukraine ermordet. Jahrzehnte später ermittelt die Staatsanwaltschaft in Osnabrück gegen einen 94-Jährigen. Er soll an dem Massaker beteiligt gewesen sein.