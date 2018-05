Osnabrück Hund verletzt Säugling lebensgefährlich

Ein freilaufender Hund hat in Osnabrück einen Säugling angegriffen. Das Baby wurde am Dienstagabend mit lebensgefährlichen Bissverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Demzufolge hielten sich die Eltern mit dem Säugling und zwei eigenen Hunden auf einer Grünfläche neben einer Autobahnauffahrt im Stadtteil Hellern auf. Nach ersten Aussagen der Betroffenen kam ein mittelgroßer Hund dazu, der zunächst mit den Hunden der Familie spielte.

Dann habe das Tier unvermittelt den erst wenige Tage alten Säugling angegriffen. Anschließend sei der Hund davongelaufen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Geschehens.