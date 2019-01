Liam wurde nur vier Tage alt: Wegen tödlicher Schläge gegen einen Säugling hat das Landgericht Osnabrück den Vater des Kindes zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Das Gericht habe die Tat als Totschlag gewertet, sagte der Vorsitzende Richter Ingo Frommeyer.

Der 25 Jahre alte Angeklagte hatte nach Überzeugung des Gerichts im Mai vergangenen Jahres seinen Sohn beim Waschen im Badezimmer unter anderem mindestens viermal massiv mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen, was letztlich die Todesursache war.

Der Angeklagte habe aus Wut und Überforderung heraus gehandelt, weil das Kind beim Waschen herumgezappelt habe, so Frommeyer. Der Richter schilderte ausführlich die zahlreichen Verletzungen, die Krankenhausärzte und Gerichtsmediziner am kleinen Liam festgestellt hatten. Dazu zählten Hämatome am Kopf, eine Schnittverletzung unter dem linken Auge, die ein Gutachter einem Ring an einem Finger des Angeklagten zuordnete, aber auch ein Hämatom am Penis und eine Verletzung im Hals.

"Seinen Tod billigend in Kauf genommen"

Aus welchem Grund genau der drogen- und alkoholabhängige Vater am 15. Mai zuschlug, konnte die Kammer letztlich nicht feststellen. Der Angeklagte neige dazu, auf Stresssituationen auch mit Gewalt gegen andere zu reagieren, stellte der Richter fest. So habe er am Tattag, kurz bevor er sein Kind gewaschen hatte, in einem Streit seine Freundin und die Kindsmutter geschlagen und verletzt. Diese habe sich daraufhin ins Schlafzimmer zurückgezogen und von der Gewalttat nichts mitbekommen.

Gutachter hätten festgestellt, dass der Angeklagte trotz konsumierter Drogen nicht vermindert schuldfähig war, sondern die Folgen seiner Handlung abschätzen konnte. "Sie wollten Liam nicht töten, aber Sie haben seinen Tod billigend in Kauf genommen", sagte Frommeyer. Der Angeklagte solle in der Haft Angebote zur Sozialtherapie und Berufsausbildung nutzen, um die Tat zu verarbeiten, riet der Vorsitzende Richter.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger kündigte an, zunächst Revision einzulegen, um dann die schriftliche Urteilsbegründung zu prüfen. Er hatte acht Jahre Haft beantragt.