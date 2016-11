Ostfriesland Vermisste Millionärin aus Leer vermutlich tot

Die seit Tagen vermisste Millionärin aus dem ostfriesischen Leer ist nach Einschätzung der Polizei vermutlich getötet worden. "Wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die 66-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht mehr lebt", sagte Polizeichef Johannes Lind in Leer.

Die Ermittler hatten vergangenen Freitag einen Verdächtigen festgenommen, gegen den inzwischen Haftbefehl erlassen wurde. Er habe bei seiner Vernehmung gestanden, die Leiche der Frau nahe der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg unter Reisig abgelegt zu haben.

Den Ermittlern zufolge ist er aber dringend tatverdächtig. Der 55-Jährige habe jedoch abgestritten, die Frau getötet zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Er stamme aus dem Umfeld der Vermissten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die Polizei hatte zuvor mit Suchhunden, Hubschrauber und Dutzenden Beamten im Raum Midlum im Rheiderland nach Gerda B. gesucht. Die Frau wird seit dem 26. Oktober vermisst. Ihr PS-starker und auffälliger Wagen war vergangenen Donnerstag in Hamburg gefunden worden. Am Auto und an "diversen Objekten" hatte die Polizei den Angaben zufolge Spuren sichern können.