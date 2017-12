Fall Oury Jalloh Landtag erhält Einsicht in Ermittlungsakten

Der Landtag von Sachsen-Anhalt darf die Ermittlungsakten zum Fall des Asylbewerbers Oury Jalloh einsehen. Der Asylbewerber war im Jahr 2005 in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt. Landesjustizministerin Anne-Marie Keding (CDU) habe das Kabinett in Magdeburg über die Akteneinsicht informiert, sagte Regierungssprecher Matthias Schuppe.

Das Parlament hatte vor knapp zwei Wochen die Akteneinsicht zu den Ermittlungen gefordert. Keding hatte jedoch gesagt, ein Beschluss des Landtages reiche nicht, es brauche das Votum des Rechtsausschusses. Das ist laut Schuppe nun doch nicht mehr notwendig.

Auch nach umfangreichen Ermittlungen und zwei Landgerichtsprozessen ist unklar, was 2005 in der Polizeizelle in Dessau geschah. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft Halle die Ermittlungen eingestellt, da es keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Beteiligung Dritter an dem Brand gegeben habe. Jallohs Familie hatte Beschwerde dagegen eingelegt. Das Landesparlament will sich ebenfalls mit dem Fall und den Ermittlungen befassen.