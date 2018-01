13. Todestag Oury Jallohs Tausende demonstrieren in Dessau

Am 13. Todestag von Oury Jalloh haben in Dessau in Sachsen-Anhalt mehrere Tausend Menschen des in Polizeigewahrsam gestorbenen Afrikaners gedacht. Nach Angaben der Polizei folgten am Sonntag rund 3000 Demonstranten einem Aufruf der Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh, die Veranstalter sprachen von mehr als 4000.

Viele Teilnehmer waren von auswärts angereist, sie zogen mit Fahnen und Transparenten durch die Stadt. Immer wieder wurde "Oury Jalloh, das war Mord" skandiert. Der Asylbewerber aus Sierra Leone war am 7. Januar 2005 bei einem Feuer in einer Dessauer Polizeizelle ums Leben gekommen. Ungeklärt ist bis heute, ob er das Feuer selbst legte.

Der Fall Oury Jalloh Oury Jalloh verbrannte 2005 in einer Dessauer Polizeizelle. Bis heute sind die Umstände seines Todes nicht eindeutig geklärt. Die Behörden argumentierten lange, der Asylbewerber aus Sierra Leone habe den Brand selbst gelegt. Die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" ist dagegen überzeugt, dass es eine Beteiligung Dritter gegeben haben muss. Rechtskräftig in dem Fall verurteilt wurde 2012 ein Polizist, der ehemalige Dienstgruppenleiter. Er erhielt eine Geldstrafe wegen Versäumnissen bei seinen Überwachungspflichten: Er hatte den Feueralarm ignoriert. Das Urteil bestätigte später der Bundesgerichtshof. Am zehnten Todestag Jallohs demonstrierten im Januar 2015 vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau Kritiker der Behörden. Sie warfen den Ermittlern vor, die Wahrheit im Fall Jalloh vertuschen zu wollen. Auch ein "Tatort" behandelte den Fall eines Flüchtlings, der in einer Zelle verbrennt. Petra Schmidt-Schaller spielte in dem NDR-Krimi die ermittelnde Kommissarin. Die Folge beruht auf dem Fall Jalloh und wurde im Oktober 2015 ausgestrahlt. Im gleichen Monat veranstaltete die "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" eine Pressekonferenz. Bei dieser sagten mehrere Experten aus dem Ausland, dass wenig dafür spreche, dass der Brand von Jalloh selbst gelegt wurde. Am Institut für Brand- und Löschforschung in Dippoldiswalde wurde im August 2016 in einem Experiment der Brand in der Zelle nachgestellt, in der Jalloh 2005 starb. Bei dem Experiment war auch Mouctar Bah von der "Initiative in Gedenken an Oury Jalloh" vor Ort. Der Dummy für das Brandexperiment war mit Sensoren, Schweinehaut und Fett versehen. Im August 2017 wurde bekannt, dass der Fall den Dessauer Ermittlern entzogen wurde. Die damit beauftragte Staatsanwaltschaft Halle sollte klären, wie das Feuer in der Zelle entstanden war. Im Oktober wurden die Ermittlungen eingestellt.

Viele Fragen offen

Jalloh war stark betrunken und hatte Drogen genommen. Er war in Gewahrsam genommen worden, um seine Identität zu klären. Weil er sich heftig gewehrt haben soll, wurde er an Händen und Füßen gefesselt.

Während in zwei Landgerichtsprozessen eine Entzündung durch Jalloh selbst als wahrscheinlich angesehen wurde, vertrat die Initiative Oury Jalloh stets die Ansicht, der Mann sei ermordet worden. Der damalige Dienstleiter wurde Jahre später wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, aber noch immer sind viele Fragen offen.

Zuletzt verfolgte das auch ein Dessauer Staatsanwalt. Das Verfahren wurde nach Halle abgegeben und eingestellt. Aktuell überprüft die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg diese Entscheidung.

Mehr zum Fall Oury Jalloh lesen Sie in diesem Artikel.