Eifersuchtsdrama in Italien Tankwart verbrennt Obdachlosen bei lebendigem Leib

Der grausame Tod eines Obdachlosen in Palermo sorgt für Entsetzen in Italien. Inzwischen hat ein festgenommener Mann gestanden, sein Opfer mit Benzin übergossen und angezündet zu haben.

Wie die Polizei in der sizilianischen Hauptstadt mitteilte, gab der Mann am Samstagabend an, aus Eifersucht gehandelt zu haben, da er den Obdachlosen verdächtigte, an seiner Frau interessiert zu sein. Täter und Opfer hätten sich deswegen bereits einige Tage zuvor geprügelt.

Mehrere italienische Medien veröffentlichten Bilder des Vorfalls, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden. Darauf ist zu sehen, wie sich der vermummte Täter, ein Tankwart, dem vor einer Essensausgabe der Kapuzinermönche schlafenden Obdachlosen mit einem Eimer nähert und mit Benzin überschüttet. Als der Mann sein Feuerzeug anzündet, entsteht eine große Stichflamme. Der Täter fängt selbst Feuer und verletzt sich an den Händen, kann aber entkommen. Den Ermittlern sagte der Mann nach seiner Festnahme, er habe sich beim Kaffeekochen verletzt. Anschließend räumte er die Tat ein.

Nachbarn hörten Schreie des Obdachlosen, der seit drei Jahren auf der Straße lebte. Die alarmierten Rettungsdienste konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.

"Gestern haben wir dramatische Bilder eines in Brand gesetzten Mannes gesehen", sagte Innenminister Marco Minniti am Sonntag. Dies sei die barbarischste Art und Weise, einen Menschen zu töten, sagte Minniti. Auch der Bürgermeister von Palermo, Leoluca Orlando, hatte in einem Facebook-Post von "barbarischer Gewalt" gesprochen.