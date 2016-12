Attacken in Paris und Nizza Ehepaar erschleicht sich 60.000 Euro von Opfer-Fonds

Ein französisches Ehepaar täuschte vor, Opfer bei der Anschlagserie in Paris geworden zu sein - und kassierte 60.000 Euro Entschädigung. Ein Gericht in Grasse, im Südosten Frankreichs, hat die beiden für den Betrug zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Mann muss sechs Jahre ins Gefängnis, die Frau drei.

Nach Angaben der Verteidigung soll sich das Paar während der Anschläge in der Nähe des Stade de France in Paris aufgehalten haben. Wie sich herausstellte, befand es sich zu dieser Zeit 900 Kilometer von Paris entfernt - in Aru an der Französischen Riviera. Die Telefondaten des Paares bestätigten dies.

Die beiden Verurteilten nahmen das Geld eines Fonds für die Terroropfer der Anschläge in Anspruch. Sie gaben es für ihre beiden Kinder aus und kauften damit mehrere Autos.

Laut einem Bericht der französischen Zeitung "Le Figaro" konnten die beiden überführt werden, als sie sich abermals als Opfer ausgaben. Sie behaupteten, auch bei den Anschlägen in Nizzaam 14. Juli dabei gewesen zu sein und wollten eine weitere Entschädigung in Anspruch nehmen.

Islamistische Angreifer hatten bei einer Anschlagserie am 13. November 2015 in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. Mehrere Hundert Menschen wurden verletzt. In Nizza fuhr am 14. Juli 2016 ein Attentäter auf der Promenade des Anglais mit einem LKW durch eine Menschenmenge und tötete mindestens 86 Menschen, mehr als 300 wurden zum Teil schwer verletzt.