Stadtzentrum Mann greift Passanten mit Messer in Paris an - zwei Tote

Ein Mann hat im Pariser Zentrum offenbar mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen und mindestens ein Opfer tödlich verletzt. Laut französischen Medienberichten wurde der Angreifer von Polizisten erschossen. Die Polizei hat dies inzwischen bestätigt. Demnach wurden vier weitere Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

Agression de 5 personnes dans le 2ème arrondissement de Paris par un individu armé d’un couteau: une victime est décédée, deux sont blessées grièvement et deux sont blessées légèrement. L’agresseur est décédé. — Préfecture de police (@prefpolice) 12. Mai 2018

Die Tat ereignete sich im 2. Arrondissement. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb lobte den Einsatz der Polizei, die den Angreifer neutralisiert hätten. "Meine Gedanken sind bei den Opfern dieser abscheulichen Tat", schrieb er auf Twitter.

In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.