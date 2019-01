Haftstrafe Polizisten wegen Vergewaltigung verurteilt

Im Prozess um die Vergewaltigung einer kanadischen Touristin hat ein Pariser Gericht zwei Polizisten zu Haftstrafen von jeweils sieben Jahren verurteilt. Wie das Gericht bestätigte, wurden die früheren Ordnungshüter wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Das Gericht sei mit seinem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft nachgekommen, berichteten französische Medien. Die Vorfälle spielten sich im April 2014 in der damaligen Zentrale der Pariser Kriminalpolizei am Quai des Orfèvres ab. Die damals 34 Jahre alte Frau habe die Polizisten in einem Irish Pub kennengelernt, wo sie sie zu einer Tour durch das Polizeihauptquartier eingeladen hätten. Dort sei sie mehrfach vergewaltigt worden.

Die Polizisten gehören einer Spezialeinheit an, die auf schweren Raub und Geiselnahmen spezialisiert ist. Sie hatten sich Medien zufolge für unschuldig erklärt. Das Opfer habe an einem feucht-fröhlichen Abend sexuellen Interaktionen zugestimmt. Die Anwälte der Polizisten kündigten an, in Berufung gehen zu wollen.

Der Quai des Orfèvres ist eine berühmte Adresse in der französischen Hauptstadt; dort ermittelte der legendäre Kommissar Maigret des belgischen Romanautors Georges Simenon. Die Kriminalpolizei ist inzwischen in ein anderes Gebäude umgezogen.