Heikler Zwischenfall bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern: Ein Verdächtiger ist den Beamten im Polizeirevier Pasewalk bei der Vernehmung entkommen. Der 27-Jährige sei geflohen, als er festgenommen werden sollte, teilten die Ermittler mit.

Die Polizei ermittelt nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Mädchens gegen den Mann. Bei ihm handelt es sich um den Stiefvater der Getöteten. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen.

Gewalt gegen das Kind festgestellt

Die Leiche der Sechsjährigen war am Samstag in der Wohnung der fünfköpfigen Familie in Torgelow bei Greifswald gefunden worden. Der Mann hatte den Notarzt am Wochenende selbst in die gemeinsame Wohnung gerufen, die Rettungskräfte alarmierten die Polizei.

Der Verdächtige war der Nachrichtenagentur dpa zufolge mit der ganzen Familie zur Anhörung bei der Polizei erschienen. Nachdem die Polizisten dem Mann ihre Indizien vorhielten und seine vorläufige Festnahme verkündeten, konnte er entkommen.

Zuvor hatten Rechtsmediziner bei der Obduktion des Mädchens herausgefunden, dass es "konkrete Hinweise auf Gewalteinwirkungen gegen das Kind gibt", wie es von der Staatsanwaltschaft heißt. Sie passten nicht zur Version vom Treppensturz, die der Stiefvater erzählt habe.