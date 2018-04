Niederbayern Jugendlicher stirbt bei Schlägerei in Passau

Ein 15-Jähriger ist bei einer Schlägerei in Passau gestorben. An der Auseinandersetzung am Montagabend in der Innenstadt seien fünf weitere junge Leute beteiligt gewesen, rund 20 weitere hätten zugeschaut, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine Passantin habe die Polizei gerufen. Zwei junge Erwachsene und drei Jugendliche seien vorläufig festgenommen worden, sagte Staatsanwalt Walter Feiler.

Der 15-Jährige soll demzufolge während der Schlägerei in einer Fußgängerpassage begonnen haben zu taumeln und sei dann zusammengebrochen. Er wurde laut Feiler wiederbelebt, starb jedoch im Krankenhaus. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.

Der Grund für die Schlägerei ist noch unklar. Zeugenaussagen hätten jedoch ergeben, dass die jungen Leute sich zumindest teilweise kannten. "Das Zusammentreffen scheint zumindest nicht ganz zufällig gewesen zu sein", sagte Feiler.