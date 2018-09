Im Fall des vor 17 Jahren verschwundenen und getöteten Mädchens Peggy ist die Polizei zu mehreren Einsätzen ausgerückt. "Es gab einen umfangreichen Polizeieinsatz", sagte Jürgen Stadter von der Polizei in Bayreuth. Nach SPIEGEL-Informationen hat die Polizei einige Zeugen vernommen.

In zwei Orten wurden Häuser durchsucht: in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel sowie in Lichtenberg im Landkreis Hof, dem früheren Wohnort von Peggy. Es gab nach SPIEGEL-Informationen jedoch keine Festnahme; der Tatverdacht gegen einen Mann hat sich demzufolge nicht ausreichend erhärtet. Die Einsätze liefen derzeit noch, sagte Polizeisprecherin Anne Höfer am Vormittag dem SPIEGEL. Im Laufe des Tages werde es eine Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft geben.

Mehrere Medien berichten, es sei unter anderem ein Mann aus dem oberfränkischen Marktleuthen vernommen worden. Der Mann soll kein Geständnis abgelegt haben, wie Polizeisprecher Jürgen Stadter dem "Bayerischen Rundfunk" sagte - und widersprach damit entsprechenden Medienberichten.

SPIEGEL TV Magazin (13.05.2001)

Die damals neunjährige Peggy war 2001 im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. 15 Jahre später, im Juli 2016, wurden Skelettteile von ihr in einem Wald in Thüringen entdeckt. Ein Fund von DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort des getöteten Mädchens stellte sich später als Trugspur heraus.