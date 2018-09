Ein Mann hat seine Beteiligung im Fall der getöteten Peggy K. zugegeben. Der Verdächtige habe eingeräumt, den leblosen Körper des Mädchens in ein Waldstück transportiert zu haben. Bei dem Mann handele es sich um den 41-jährigen Manuel S., sagte Daniel Götz von der Staatsanwaltschaft Bayreuth bei einer Pressekonferenz. Er sprach von einem Durchbruch: "Die Ermittlungen schreiten voran."

Den Ermittlern zufolge nannte S. noch den Namen einer anderen Person, die dem 41-Jährigen zufolge mit dem Tod Peggys in Zusammenhang stehen könnte. Staatsanwalt Götz betonte jedoch mehrfach, dass ausschließlich gegen S. ermittelt werde. Den Namen der anderen Person nannte er nicht.

Die Tötung des Kindes gestand Manuel S. nicht. Er gab den Ermittlern zufolge an, die Leiche von einem ihm namentlich bekannten Mann übernommen zu haben. Die Polizei wollte aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben dazu machen, wer die Leiche an S. übergeben haben soll.

Das Mädchen habe laut den Angaben des 41-Jährigen leblos in einem Bushäuschen in ihrem Heimatort Lichtenberg gelegen. "S. will noch versucht haben, das Mädchen zu beatmen", sagte der Chef der "Soko Peggy", Uwe Ebner. Er habe das tote Kind dann am späteren Fundort in Thüringen abgelegt. Die Jacke und die Tasche des Mädchens habe er schließlich verbrannt.

Der Beschuldigte sei nach der Vernehmung wieder nach Hause entlassen worden, sagte Staatsanwalt Götz. Ihm werde Mord vorgeworfen, es gebe derzeit jedoch keinen dringenden Tatverdacht - das wäre demzufolge ein Haftgrund.

In der vergangenen Woche war die Polizei im Fall des getöteten Mädchens zu mehreren Einsätzen ausgerückt, bei denen es in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel sowie in Lichtenberg im Landkreis Hof zu Durchsuchungen kam. Zudem wurden mehrere Personen vernommen - unter anderem ein Mann, der laut Polizei schon früher zum "relevanten Personenkreis" in den Ermittlungen zählte (hier lesen Sie eine Chronologie des Falls).

Im Video: Der Fall Peggy (SPIEGEL TV vom 13.05.2001)

Video SPIEGEL TV

Die damals neunjährige Peggy war 2001 im oberfränkischen Lichtenberg verschwunden. 15 Jahre später, im Juli 2016, wurden Skelettteile von ihr in einem Wald in Thüringen entdeckt. Ein Fund von DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt am Fundort des getöteten Mädchens stellte sich später als Trugspur heraus.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.