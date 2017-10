Getötete Journalistin Dänischer U-Boot-Bauer Madsen gesteht Zerstückelung von Kim Walls Leiche

Peter Madsen hat seine Angaben zum Tod der Journalistin Kim Wall erneut geändert. Der unter Mordverdacht stehende U-Boot-Bauer gab zu, Walls Leiche zerstückelt und die Teile ins Meer geworfen zu haben. Er bestreitet aber weiterhin, die 30-jährige Journalistin ermordet zu haben, wie die Kopenhagener Polizei mitteilte.

Der 46-jährige Madsen behaupte inzwischen, Wall sei im Inneren seines U-Bootes an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben, während er selbst an Deck gewesen sei. Zuvor hatte Madsen noch angegeben, der Schwedin sei eine schwere Klappe auf den Kopf gefallen, als sie nach einem Tauchgang Luft schnappen wollte. Am Schädel der Frau fand man jedoch keine Spuren eines solchen Schlages.

Die Journalistin hatte den U-Boot-Bauer für ein Interview an Bord seines U-Bootes "UC3 Nautilus" aufgesucht. Am 10. August verschwand sie, elf Tage später wurde vor der Küste von Kopenhagen ihr Torso entdeckt. Madsen hatte zunächst behauptet, die Journalistin wohlbehalten an Land gebracht zu haben.

Nach dem Fund ihres Torsos sprach er dann von einem Unfall. Der Schwedin sei die 70 Kilogramm schwere Ladeluke des U-Boots auf den Kopf gefallen. Sie sei sofort tot gewesen. Er habe die Leiche in Panik über Bord geworfen, diese sei aber intakt gewesen.

Im Oktober entdeckten Taucher dann aber weitere Leichenteile, darunter Walls Kopf, der keinerlei Verletzungen aufwies. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 46-Jährigen vor, Wall unter Auslebung sexueller Gewaltfantasien ermordet zu haben.

Mit der jetzigen Aussage präsentiert Madsen den Ermittlern eine weitere Version der Ereignisse, wie sie sich an Bord seines selbst gebauten U-Bootes zugetragen haben sollen. "Diese Erklärung veranlasst die Polizei natürlich dazu, verschiedene zusätzliche Aussagen von Rechtsmedizinerin und U-Boot-Experten einzuholen", sagte Polizeisprecher Jens Møller Jensen.

Nach den neuen Enthüllungen bleibt Madsen nun freiwillig zwei Wochen länger bis zum 15. November in Untersuchungshaft. Ursprünglich sollte ein Gericht am Dienstag über eine Verlängerung der U-Haft entscheiden. Dies wurde abgesagt. Das Kopenhagener Gericht setzte zudem Termine für einen Prozess an. Er soll am 8. März beginnen und nach erster Planung bis zum 25. April dauern. Der Fall sei nahezu fertig untersucht.

Taucher suchen in der Bucht südlich von Kopenhagen allerdings immer noch nach Walls Armen und Händen sowie ihrem und Madsens Handys.