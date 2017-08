Nach monatelanger Flucht Judo-Olympiasieger Seisenbacher verhaftet

Der österreichische Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher ist wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauch verhaftet worden. Der 57-Jährige wurde am Dienstag in der Ukraine gefasst, wie die Ermittler in Wien mitteilten. Seisenbacher war sieben Monate lang mit internationalem Haftbefehl gesucht worden.

Dem Mittelgewichts-Champion der Olympischen Spiele von 1984 und 1988 wird vorgeworfen, als Trainer zwei Mädchen missbraucht zu haben. In einem dritten Fall wird ihm versuchter Missbrauch zur Last gelegt. Die Übergriffe sollen ab Ende der Neunzigerjahre erfolgt sein.

Seisenbacher wurde in seiner Wohnung in Kiew gefasst, wie die ukrainische Polizei bestätigte. Er war im Dezember nicht zu einem Gerichtstermin in Wien erschienen und war seitdem zur Fahndung ausgeschrieben. Zu den Vorwürfen hat er sich bisher nicht geäußert.