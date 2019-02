Tennisprofi Kvitova über Messerattacke "Es war überall Blut"

Im Dezember 2016 war die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova in ihrem Appartement in der Stadt Prostejov von einem Einbrecher mit einem Messer attackiert und an ihrer linken Hand verletzt worden. Nun hat sie vor dem zuständigen Gericht in Brünn zu dem Fall ausgesagt. Während sie die Geschehnisse schilderte, wurde sie aus einem Nebenraum zugeschaltet, um ein direktes Wiedersehen mit dem Angeklagten zu vermeiden.

Laut Kvitova habe der Mann geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. "Er forderte mich auf, heißes Wasser laufen zu lassen. In diesem Moment hatte ich bereits ein Messer am Hals. Ich hielt die Klinge mit der linken Hand, versuchte sie wegzureißen und fiel hin. Anschließend war überall Blut", sagte Kvitova. In dem Moment habe sie noch keinen Schmerz empfunden.

Kvitova beschrieb vor Gericht, wie sie versuchte, ihr Handy auf dem Teppich zu erreichen. Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter schob es jedoch beiseite. Anschließend habe sie ihm Geld geboten und betont, dass sie dringend ins Krankenhaus müsse.

"Er fragte mich, wie viel Geld ich in der Wohnung habe. Ich sagte 10.000 Kronen (390 Euro)", so die 28-Jährige. Daraufhin habe er lediglich "ok" gesagt und sei mit dem Geld verschwunden.

"Ich erinnerte mich an seine Augen"

"Alle Finger an meiner linken Hand hatten Schnittwunden, die Nerven in meinem Daumen und Zeigefinger waren durchtrennt. Bis heute ist die Hand nicht ganz verheilt", sagte Kvitova, die den Angreifer auf Fotos der Polizei wiedererkannt haben will: "Ich erinnerte mich an seine Augen."

Dem Verdächtigen drohen bis zu zwölf Jahre Haft. In einem anderen Fall war der Mann bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Kvitova musste nach der Attacke eine monatelange Pause einlegen. Der Chirurg hatte damals gesagt, dass die Chancen auf ein erfolgreiches Comeback sehr gering seien. Mittlerweile hat sich die Wimbledon-Siegerin von 2011 und 2014 zurück in die Weltspitze gekämpft. Zuletzt verlor sie in einem dramatischen Endspiel bei den Australian Open gegen Naomi Osaka. In der Weltrangliste liegt sie auf Rang zwei.