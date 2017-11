Pfaffenhofen an der Ilm Geiselnehmer kommt in Psychiatrie

Der Geiselnehmer von Pfaffenhofen an der Ilm wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Einen Tag nach der Tat in der oberbayerischen Stadt ordnete ein Ermittlungsrichter die Unterbringung des 28-Jährigen in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik an.

Zuvor war der Geiselnehmer laut Polizei vom Landgerichtsarzt in Ingolstadt auf seine Schuldfähigkeit untersucht worden. Diese ist nach der Entscheidung des Gerichts fraglich. Die Anklagebehörde hält den Täter für zumindest psychisch labil.

Der Mann hatte am Montag im Jugendamt von Pfaffenhofen eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin über fünf Stunden lang als Geisel gehalten. Er bedrohte die Frau mit einem Messer mit zehn Zentimeter langer Klinge. Am frühen Nachmittag wurde der 28-Jährige von der Polizei mit einer Elektroschockpistole überwältigt. Das Opfer hatte beim Versuch zu fliehen Schnittverletzungen an Hals und rechter Hand erlitten. Die Frau kam nach ihrer Befreiung ins Krankenhaus.

Das Motiv der Geiselnahme ist ein Sorgerechtsstreit des Mannes um sein Kind. Er wollte den Ermittlern zufolge damit erzwingen, dass seine eineinhalbjährige Tochter aus der Obhut einer Pflegefamilie zurück zur Mutter kommt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte noch am Tag der Geiselnahme angekündigt, die Sicherheitskonzepte für Behörden erneut auf den Prüfstand stellen. Dennoch sollten die Verwaltungen bürgernah bleiben.