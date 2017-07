Phuket Deutscher gesteht Tötung seiner thailändischen Freundin

In Thailand hat ein Deutscher gestanden, seine 35-jährige Freundin getötet zu haben. Die Frau war am 1. Juli als vermisst gemeldet worden. Acht Tage später fand man ihren Leichnam in einem Dschungelgebiet im Landkreis Kathu in der Provinz Phuket.

Der Geständige stammt aus Lübbenau in Brandenburg und soll seine Freundin laut Polizeiangaben erwürgt haben. Ihm soll nun in Thailand der Prozess gemacht werden.

Die Polizei hatte den 36-Jährigen früh in Verdacht. Als er festgenommen werden sollte, schnitt er sich mit einem Teppichmesser in die Kehle. Wegen des Suizidversuchs kam er zunächst ins Krankenhaus. Über seinen Anwalt ließ er damals mitteilen, dass er unschuldig sei.

Nachbarn berichten von häufigen Streits

Als der Brandenburger am Montag aus der Klinik entlassen und von der Polizei vernommen wurde, legte er überraschend doch ein Geständnis ab. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Wann der Prozess beginnt, ist noch nicht bekannt. "Er wurde wegen Mordes angeklagt", sagte Vitoon Kongsutjai von der Polizei in Phuket dem Internetportal "Phuket Gazette". Bei einer Verurteilung muss der Deutsche mit einer Haftstrafe zwischen 15 Jahren und lebenslang rechnen.

Der Tatverdächtige war im vergangenen Jahr nach Thailand gezogen und hatte dort die Frau kennengelernt. Nach Angaben von Nachbarn gab es zwischen den beiden immer wieder Streit. "Er hat gestanden, die Frau getötet zu und ihre Leiche im Dschungel versteckt zu haben", sagte der Ermittler. Als Grund habe der Deutsche angegeben, seine Freundin habe mit einem anderen Mann gechattet.