China Mann greift Kindergartenkinder mit Messer an

Mit einem Messer bewaffnet ist ein Mann im Südwesten Chinas in einen Kindergarten eingedrungen. Dabei griff er elf Kinder an. Wie staatliche Medien berichteten, war der Mann in der Stadt Pingxiang über die Außenmauer des Kindergartens geklettert.

Die verletzten Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei wurde keines von ihnen lebensgefährlich verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.

Attacken wie diese hat es in China in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. 2012 griff beispielsweise ein Mann 23 Grundschulkinder mit einem Messer an. Meist handelte es sich um Täter mit einer psychischen Störungen.