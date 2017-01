Nach tödlicher Messerattacke Menge randaliert vor Kebab-Restaurant in Polen

Mordermittlungen gegen einen Tunesier in Polen haben zu gewaltsamen Protesten geführt und eine politische Debatte ausgelöst. Der Verdächtige soll bei einem Streit vor einem Kebab-Restaurant in der nordöstlichen Stadt Elk einen 21-jährigen Polen erstochen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zudem sollen drei weitere Männer aus nordafrikanischen Staaten in den Fall verwickelt sein.

"Nach jetzigem Ermittlungsstand ist es vor der Tat zu einer Situation gekommen, die das Ganze hat eskalieren lassen", zitiert die polnische Nachrichtenagentur PAP den zuständigen Staatsanwalt. Der erstochene Pole habe zwei Flaschen aus dem Kebab-Laden mitgenommen, ohne zu zahlen. Daraufhin seien der Koch und der tunesische Ladeninhaber hinter ihm hergelaufen, um ihm die Flaschen abzunehmen.

Im anschließenden Handgemenge habe der Tunesier möglicherweise mehrfach mit einem Messer zugestochen. Der Tathergang sei aber noch nicht abschließend geklärt.

Die Nachricht vom Tod des Polen löste gewaltsame Proteste vor dem Restaurant aus, wie örtliche Medien berichteten. Die Polizei musste das Lokal mit einem Großaufgebot gegen mehr als 200 aufgebrachte, teils alkoholisierte Bürger der 60.000-Einwohner-Stadt schützen. Demnach wurden fremdenfeindliche Parolen gerufen und Steine sowie Böller geworfen. Die Polizei nahm 28 Randalierer vorübergehend fest.

Innenminister Mariusz Blaszczak versicherte in Warschau, Polen sei trotz der Ereignisse "ein sicheres Land". Er verglich die Situation mit der Lage in Westeuropa, wo es "große Enklaven muslimischer Emigranten gibt, die sich nicht integrieren". Liberale Politiker werfen der rechtskonservativen Regierung dagegen vor, Vorurteile gegen Migranten zu schüren.