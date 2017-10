Aufruf an Diebstahl-Opfer Bestohlene sollen auf Foto Kürbisse identifizieren

In Maryland Heights hat die Polizei 48 Kürbisse sichergestellt, die drei Teenager gestohlen hatten. Nun stehen die Behörden vor der schweren Aufgabe, die Kürbisse den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Wie soll man feststellen, welcher Kürbis wem gehört? Man werde mit Anfragen überhäuft, heißt es von der Polizei.

Polizisten in dem Vorort von St. Louis hatten vor wenigen Tagen einen Geländewagen gestoppt, der bis unters Dach mit Deko-Kürbissen vollgestopft war, Halloween steht schließlich kurz bevor. Die Polizei veröffentlichte ein Foto, auf dem das Diebesgut hübsch aufgereiht zu sehen ist - und bat Betroffene, anhand des Bildes ihren Kürbis zu identifizieren.

Maryland Heights Police Department/ AP Gestohlene Kürbisse in Auto

Das ist kein leichtes Unterfangen. Die Kürbisse ähneln sich schließlich nicht nur farblich; die meisten sind auch ungefähr gleich groß. Schnitzereien oder ähnliche Unterscheidungsmerkmale gibt es nicht. Am Dienstag lag noch etwa ein Dutzend Kürbisse bei der Polizei. Nur in einem Fall dürfte die Zuordnung leichter fallen: Ein Flaschenkürbis unterscheidet sich doch erheblich in Farbe und Form vom Rest des Diebesgutes.

Zwei der Täter sind 18 Jahre alt. Sie müssen sich nun wegen Diebstahls in einem minderschweren Fall verantworten. Ein 16-Jähriger wurde an ein Jugendgericht verwiesen.