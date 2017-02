Baden-Württemberg Polizei fasst mutmaßliche Autoknacker-Bande

Die Polizei hat eine mutmaßliche Bande von Autoknackern gefasst, die Lenkräder, Navigationsgeräte und Displays im Wert von etwa einer Million Euro aus Autos erbeutet haben soll. Nach Angaben eines Sprechers könnten mehr als 100 Diebstähle auf das Konto der drei Litauer im Alter von 19, 20 und 53 Jahren gehen.

Die Beamten hatten im August vergangenen Jahres bei Kontrollen gestohlene Navigationsgeräte in einem Lastwagen bei Görlitz entdeckt. Weitere Ermittlungen führten die Beamten in den Kreis Karlsruhe. Von dort ging das Trio demnach regelmäßig auf Beutezug - im Rhein-Neckar-Kreis ebenso wie in Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Im Dezember wurden die Männer festgenommen, bevor das Diebesgut nach Litauen abtransportiert werden konnte.

10.000 bis 15.000 Euro Schaden pro Fall

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim sagte, die Festnahmen seien aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt mitgeteilt worden. Die drei Männer sind in Haft. Zwei weitere Tatverdächtige, die ebenfalls zur Bande gehören sollen, sitzen wegen anderer Straftaten in Haft.

Der Sprecher sagte, bei dieser Art von Delikten seien weit übergehend Litauer die Täter. Das Diebesgut würde nach Osteuropa verschafft und dann häufig nach China gebracht. Bei einer Tat entstehe in der Regel ein Sachschaden von 10.000 bis 15.000 Euro.