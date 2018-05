Polizeigesetze der Bundesländer Sicher geht es nur gemeinsam

Das neue bayerische Polizeigesetz soll "Opfer verhindern". Seine Aufgabe sei der "Schutz des Lebens". Die Polizei brauche Möglichkeiten, um "auf neue Herausforderungen und Bedrohungen zu reagieren", sagt Ministerpräsident Markus Söder.

Dafür ist der CSU-Regent in Zeiten des Wahlkampfes sogar bereit, die Grenzen des Rechtsstaats so weit zu verschieben, dass selbst konservative Innenpolitiker Bauchschmerzen bekommen. Und dabei bemerkt Söder wohl noch nicht einmal, dass er auf dem Altar der Sicherheit nicht nur ein Stück Freiheit opfert - sondern auch die angebetete Sicherheit selbst.

Denn sie entsteht nicht alleine zwischen Passau und Aschaffenburg. Terrorkommandos legen Tausende Kilometer zurück und überwinden zahlreiche Staatsgrenzen, um in europäischen Metropolen Anschläge zu verüben. Vor solchen transnationalen Bedrohungen kann kein Bundesland - so selbstbewusst es auch sein mag - seine Bevölkerung im Alleingang schützen. Notwendig ist das Zusammenspiel mit anderen, nationalen und internationalen Partnern, mit Polizei- und Grenzschutzbehörden, mit Auslands- und Inlandsdiensten, Staatsanwaltschaften, Gerichten und Ausländerämtern.

Hart und Herzlich finden nicht zueinander

Doch die föderale Bundesrepublik schafft es noch immer nicht einmal, die Arbeit ihrer eigenen Sicherheitsbehörden zu harmonisieren. In jedem der 16 Länder und auf Bundesebene folgen Polizei und Verfassungsschutz eigenen Gesetzen, sie sind überall unterschiedlich aufgebaut, haben diverse Traditionen und Arbeitsbedingungen, eigene Ausbildungswege und eine individuelle Ausstattung. Kompatibel miteinander ist das wenigste davon.

Die Neufassung der Polizeigesetze wäre eine Chance, sich endlich auf einen Konsens, einen kleinsten gemeinsamen Nenner der inneren Sicherheit zu verständigen. Nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz wurde diese Vereinheitlichung in Form eines Musterpolizeigesetzes vielfach beschworen. Doch mittlerweile rechnet kaum noch jemand damit, dass Bund und Länder sich werden zusammenraufen können. Denn während etwa Bayern unbedingt Härte demonstrieren will, möchte Bremen am liebsten liberal und friedfertig bleiben.

Und weil Hart und Herzlich am Ende nicht zueinanderfinden werden, riskieren sie beide die Sicherheit der Menschen, an der ihnen doch so viel liegt.