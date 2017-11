Angeblich gezielte Einschleusungen Gewerkschaft warnt vor arabischen Clan-Mitgliedern bei Berliner Polizei

Arabische Großfamilien versuchen nach Darstellung der Deutschen Polizeigewerkschaft, in Berlin gezielt Angehörige in den öffentlichen Dienst einzuschleusen. Es gebe "deutliche Hinweise" auf einen solchen strategischen Ansatz, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Dazu versuchten sie, "bestimmte Familienangehörige von Straftaten frei zu halten", um sie dann im öffentlichen Dienst unterbringen zu können.

"Die haben natürlich ein ganz vitales Interesse daran, genau zu wissen, wo und wie Staat funktioniert, wie Polizei tickt, wann Durchsuchungen stattfinden." Hier müsse man genau aufpassen. Andererseits dürfe aber auch niemand nur wegen seines Namens von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen werden.

Es gibt neben der Deutschen Polizeigewerkschaft noch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Noch vor Kurzem argumentierte deren Sprecher anders. Der GdP in Berlin lägen zur Frage der Unterwanderung keine Erkenntnisse vor: "Ich kenne keinen solchen Fall", sagt Benjamin Jendro, Sprecher der GdP in Berlin, dem SPIEGEL.

Der Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft widerspricht dem nun.

Der Verdacht, dass kriminelle Clans die Polizei zu unterwandern versuchen, war in den vergangenen Tagen im Zuge der Vorwürfe gegen die Berliner Polizeiakademie laut geworden. Demnach sollen dort Polizeischüler mit Migrationshintergrund durch Hass, Lernverweigerung und Gewalt in einer Klasse aufgefallen sein. An diesem Mittwoch befasst sich der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in einer Sondersitzung mit den Vorwürfen.

Polizeigewerkschafter Pfalzgraf sprach von "Einzelfällen", denen man aber nachgehen müsse. "Die Wahrheit muss auf den Tisch", sagte er und betonte zugleich: "Zu weit über 90 Prozent läuft die Ausbildung reibungslos." Pfalzgraf sprach sich dafür aus, die Einstellungskriterien für die Polizei zu überprüfen. Die Vorwürfe gegen die Polizeiakademie sollten nicht von dieser selbst, sondern von einer Taskforce aufgeklärt werden.