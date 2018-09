Portland Autorin wegen Mordes an Ehemann festgenommen

Romanreife Wendung in einem Mordfall im US-Bundesstaat Oregon: Der Autorin Nancy Crampton-Brophy wird vorgeworfen, ihren Ehemann erschossen zu haben.

Crampton-Brophy sei am Mittwoch festgenommen worden, teilte die Polizei der Stadt Portland mit. Nach neuesten Erkenntnissen halte man sie für die Mörderin, hieß es. Neben dem Mord wird ihr auch unrechtmäßiger Waffenbesitz vorgeworfen. Gestern wurde die Autorin dem Richter zugeführt.

Zu den Werken Crampton-Brophys zählen unter anderem Titel wie "Der falsche Ehemann" oder "Hölle für das Herz". Auf ihrer Autorenwebsite hatte Crampton-Brophy ihren Mann als "Mr. Right" bezeichnet.

Anfang Juni war ihr Mann, der als Koch in einer Kochschule in Portland arbeitete, erschossen worden. Die Autorin hatte den Tod ihres Gatten damals noch in einem Facebook-Post betrauert und zu einer öffentlichen Trauerfeier eingeladen.