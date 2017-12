DHL-Erpressungsfall Was über die Potsdamer Paketbombe bekannt ist

Binnen Minuten legte eine Paketbombe am Freitagnachmittag große Teile des Weihnachtsmarktes in der Potsdamer Innenstadt lahm. Doch das war offenbar gar nicht das Ziel des Absenders. Den Ermittlern zufolge geht es um einen Erpressungsversuch des Paketdienstes DHL.

Was genau ist am Freitag in Potsdam passiert?

Ein Paket wurde an eine Apotheke in unmittelbarer Nähe der Weihnachtsmarktbuden in der Potsdamer Innenstadt zugestellt. Beim Auspacken habe man gemerkt, "dass da so komische Drähte herausguckten", sagte der Apothekeninhaber der Zeitung "Potsdamer Neueste Nachrichten". Daraufhin sei das Paket sofort aus der Apotheke getragen worden, und man habe die Polizei informiert.

Im Umkreis von etwa hundert Metern rund um das Geschäft wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Spezialisten der Bundespolizei öffneten das Paket mit dem Wasserstrahl eines Spezialroboters.

Getty Images Polizeieinsatz am Weihnachtsmarkt

War das Paket gefährlich?

In dem Paket befanden sich eine Blechbüchse mit Hunderten kleinen Nägeln, Batterien sowie Drähte, ein verdächtiges Pulver und ein sogenannter Polenböller. So werden umgangssprachlich Feuerwerkskörper bezeichnet, die aufgrund von Sicherheitsmängeln in Deutschland illegal sind. Im Gegensatz zur ersten Einschätzung war die Paketbombe den Ermittlern zufolge doch hochgefährlich und hätte zünden können. Denn der Apotheker habe beim Öffnen der Sendung ein Zischen gehört. Das sei ein deutlicher Hinweis auf eine mögliche Zündvorrichtung. Diese konnte nach der Zerstörung des Pakets aber nicht mehr gefunden werden.

Was ist über die Erpressung bekannt?

Der oder die Täter verlangen von der Pakettochter der Deutschen Post mehrere Millionen Euro und drohen mit weiteren Bomben. Dem Paket in Potsdam lag ein Zettel mit einem QR-Code bei, der zu einem Erpresserschreiben im Internet führte. Zwar wurde der Zettel bei der kontrollierten Entschärfung des Pakets beschädigt; allerdings konnten die Ermittler den Code rekonstruieren und das Schreiben finden.

Anfang November wurde den Ermittlern zufolge bereits ein ähnliches Paket an einen Onlinehändler in Frankfurt an der Oder gesendet. Dieses geriet beim Öffnen in Brand, weshalb das Erpresserschreiben verbrannte. In der Potsdamer Sendung wurde auf diese Tat Bezug genommen.

Muss mit weiteren Paketbomben gerechnet werden?

Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich. Betroffen seien bislang vor allem kleine Unternehmen. Auch die Sendung an Privatpersonen sei nicht auszuschließen, hieß es. "Wer ein auffälliges Paket zugestellt bekommt, nicht öffnen, denn das könnte die Auslösung bewirken", warnte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD). Hinweise seien zum Beispiel unbekannte Absender, Rechtschreibfehler oder auch aus dem Paket ragende Drähte, erklärte die Polizei.

Was ist über den oder die Erpresser bekannt?

Die Brandenburger Behörden gehen von einem Täter oder einer Tätergruppe aus der Region aus. Die Pakete wurden demnach jeweils an DHL-Packstationen in Brandenburg und Berlin aufgegeben und an Adressen in Brandenburg geschickt. Der oder die Erpresser nähmen schwerste Verletzungen der Adressaten oder sogar deren Tod billigend in Kauf, sagte Schröter.

+++ Wir bitten um Ihre Mithilfe! +++

Das wurde am 30.11.2017 gg. 7 Uhr an der Packstation in #Potsdam, Kantstraße abgegeben. Können Sie Hinweise zu Personen oder am Abgabeort geben? Wir haben ein Hinweistelefon unter 0331-505950 eingerichtet. #0112pdm pic.twitter.com/tsSkXSxOFq — PolizeiBrandenburg_E (@PolizeiBB_E) 3. Dezember 2017

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Die Potsdamer Polizei hat bei der Fahndung bislang etwa zwei Dutzend Hinweise erhalten. Eine heiße Spur ist den Ermittlern zufolge bislang jedoch nicht darunter. Die Sonderkommission "Luise" - benannt nach der Potsdamer Apotheke - wurde inzwischen von 25 auf etwa 50 Kriminalisten aufgestockt. Zudem arbeitet die Polizei eng mit DHL zusammen. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft wegen versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und versuchter schwerer räuberischer Erpressung.

Gibt es einen Zusammenhang mit einem verdächtigen Paket in Erfurt?

In der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt war ein verdächtiges DHL-Paket eingegangen, in dem die Polizei einen explosiven Inhalt befürchtete. Als die Ermittler das Paket, das keinen Absender hatte, aber genauer untersuchten, stellten sie fest: In dem Paket waren nur mehrere zusammengerollte Kataloge.