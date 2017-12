Erpressung mit Paketbombe Post warnt Kunden vor Päckchen mit unbekanntem Absender

Die Warnung der Deutschen Post betrifft Millionen Menschen in Deutschland: "Wir appellieren an die Kunden, nur Sendungen anzunehmen, bei denen ihnen der Absender bekannt ist", sagte ein Sprecher des Unternehmens am Sonntag. "Bei Sendungen unbekannter Herkunft sollte man vorsichtig sein".

Hintergrund der Warnung ist der Fund einer Paketbombe am Potsdamer Weihnachtsmarkt: Der Bombe lag nach Angaben von Ermittlern ein Erpresserbrief bei, der sich an den Paketdienst DHL richtete.

Die Paketbombe steht demnach im Zusammenhang mit einer weiteren Tat - in dem Schreiben nehmen die Täter Bezug auf ein Paket, das Anfang November an einen Online-Händler in Frankfurt (Oder) geschickt worden war. Dieses war beim Öffnen in Flammen aufgegangen, das Erpresserschreiben verbrannte.

Die Nachricht bei dem Paket in Potsdam sei als sogenannter QR-Code im Internet übermittelt, aber eindeutig rekonstruiert worden, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke.

Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich

Der Sprecher der Post bestätigte, dass wegen der Erpressung der DHL mit Paketbomben ermittelt werde, nannte dazu aber keine Details. Der zur Deutschen Post gehörende Paketdienst hatte im vergangenen Jahr als Marktführer 1,2 Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt. Am Spitzentag im Weihnachtsgeschäft waren es 8,4 Millionen Pakete.

Der oder die Täter verlangen im Fall Potsdam nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter eine Millionensumme. Die Sicherheitsbehörden halten weitere Sendungen für möglich oder sogar wahrscheinlich.

"Luise" soll den Fall klären

Zunächst hatte es geheißen, die Potsdamer Paketbombe habe keinen Zünder. Den Ermittlern erscheint es inzwischen allerdings als wahrscheinlich, dass das Paket zündfähig war. Dass es keine Explosion gab, sei offenbar einem glücklichen Zufall zu verdanken, sagte Innenminister Schröter.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass es sich um regional agierende Täter handelt. Für die Fahndung hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe "Luise" eingerichtet - benannt nach der Apotheke, an die das Paket geschickt worden war. In der Gruppe arbeiten rund 25 Kriminalisten. Sie ermittelt wegen versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und versuchter schwerer räuberischer Erpressung.