Potsdam Verdächtiges Paket gefunden, Weihnachtsmarkt zum Teil geräumt

Nahe einem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Potsdam ist ein Paket gefunden worden - vermutlich mit einem Spreng- oder Brandsatz. Der Gegenstand sei kontrolliert entschärft worden, teilte die Polizei mit.

In dem Paket waren nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) Nägel. Es sei unklar, ob es sich um eine Attrappe oder einen Sprengkörper gehandelt habe. "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang."

Dass in dem Paket Nägel waren, habe eine Röntgenuntersuchung gezeigt. Aber es sei nicht klar, ob in dem Paket auch Sprengstoff oder nur Gips oder ein anderes "Fakemittel" waren. Die Nägel seien in einem Metallgefäß ähnlich einer Konservendose gewesen. Nach Angaben eines Polizeisprechers befanden sich auch Drähte in dem Paket. Es wurde mit einem Wasserstrahl geöffnet.

Das Paket wurde laut Schröter in eine Apotheke geliefert. Es sei möglich, dass weitere Pakete in die Umgebung geliefert wurden. Das werde derzeit untersucht. Schröter sagte, es sei zu früh, davon zu sprechen, dass es sich um einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gehandelt habe. Es könnte auch dem Apotheker gegolten haben.

Sprengstoffexperten der Bundespolizei hatten in dem Paket einen "Gefahrenstoff" festgestellt. "Der USBV-Verdacht hat sich bestätigt", twitterte die Polizei und benutzte damit die Abkürzung für eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung.

In der Innenstadt war ein Sperrkreis eingerichtet worden. Der betroffene Bereich - darunter ei Teil des Weihnachtsmarktes und zahlreiche Geschäfte - mussten evakuiert werden. Der traditionelle Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" findet alljährlich in der Potsdamer Innenstadt statt. Er erstreckt sich entlang der Brandenburger Straße bis zum Luisenplatz, nahe des Schlossparks Sanssouci.