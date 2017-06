Nürnberg Mutmaßlicher Prostituierten-Mörder gefasst

Im Fall der beiden ermordeten Nürnberger Prostituierten hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Samstag mit. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Zuerst hatten die "Nürnberger Nachrichten" über die Festnahme berichtet. Die Sonderkommission "Himmel" hatte demnach mit Hochdruck nach dem Mörder gefahndet. Am Freitag hatten Beamte Prostituierte in Nürnberg, Fürth und Erlangen gewarnt und in entsprechenden Etablissements Handzettel verteilt.

Zwei Frauen waren in den letzten drei Wochen durch "massive Gewalteinwirkung gegen den Hals" umgebracht worden - der Mörder hatte die Prostituierten, die sich beide erst einige Tage in Nürnberg aufhielten, zunächst gefesselt und dann stranguliert. Es handelte sich dabei um einen 22-Jährige Rumänin und eine 44-Jährige Chinesin. Da sich die Spuren an beiden Tatorten stark ähnelten, fahndete die Soko "Himmel" bald nach nur einem Täter.