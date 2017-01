Quebec Mehrere Tote bei Schießerei in Moschee

In einer Moschee in der kanadischen Metropole Quebec hat es eine Schießerei gegeben. Dabei sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die örtliche Polizei, die jedoch keine Angaben zur Anzahl der Opfer machte. Laut Medienberichten soll es zudem mehrere Verletzte geben.

Die Polizei von Quebec bestätigte später zwei Festnahmen und schloss nicht aus, dass es noch einen dritten Verdächtigen gebe. Der Polizeieinsatz laufe noch. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

Der Vorsitzende des islamischen Kulturzentrums sagte laut der Nachrichtenagentur Reuters, dass es fünf Tote gebe. Außerdem sagten Zeugen, dass bis zu drei Bewaffnete auf rund 40 Menschen in der Moschee geschossen hätten, die sich dort offenbar zum Abendgebet versammelt hatten.

In den vergangenen Jahren ist es in Qebec wiederholt zu islamfeindlichen Vorfällen gekommen. 2015 wurde in der Nachbarprovinz Ontario eine Moschee in Brand gesetzt, einen Tag nach den Anschlägen in Paris.