Kurz nachdem sich US-Sänger R. Kelly erstmals vor Gericht wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen verantworten musste, ist der Musiker gegen Kaution wieder aus der Haft entlassen worden.

Kelly hatte sich am Freitag der Polizei in Chicago gestellt und das Wochenende in einem Gefängnis in der Stadt verbracht. Die Kaution war auf eine Million Dollar festgesetzt worden, das sind umgerechnet etwa 882.000 Euro. Nach Angaben der amerikanischen Behörden hat Kelly nun die geforderte Summe von 100.000 Dollar hinterlegt, also etwa ein Zehntel der Gesamtkaution.

Zunächst hatte Verteidiger Steve Greenberg noch gesagt, Kelly verfüge nicht über die Summe. Zu den Vorwürfen sagte Greenberg, Kelly sei ein "Rockstar" und müsse keinen "nicht einvernehmlichen Sex haben".

Der R&B-Musiker erschien Medienberichten zufolge am Montag in Chicago in orangefarbener Häftlingsuniform im Gerichtssaal. Während der Anhörung schwieg der Sänger, an seiner Stelle plädierte sein Anwalt auf nicht schuldig. Der nächste Gerichtstermin wurde auf den 22. März festgelegt.

Dem durch Hits wie "I Believe I Can Fly" bekannten Musiker wird seit Jahrzehnten Missbrauch von minderjährigen Frauen vorgeworfen. 2002 wurde Anklage gegen ihn wegen Kinderpornografie erhoben, sechs Jahre später wurde er aber freigesprochen.

Im vergangenen Monat wurde eine sechsstündige TV-Dokumentation des US-Senders "Lifetime" ausgestrahlt: Darin beschuldigten mehrere Frauen den Sänger, Sex mit Mädchen unter 16 Jahren gehabt zu haben. Andere Zeugen versicherten, er habe Frauen wie Sexsklavinnen gehalten.