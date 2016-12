Verbrechen aus Hass Einbrecher schmieren rassistische Parolen in Haus von NFL-Profi

Ein Spieler des Profi-Footballteams New York Giants ist Opfer eines Verbrechens aus Hass geworden. Wie die Polizei in New Jersey mitteilte, brachen Unbekannte in das Haus von Nikita Whitlock ein. Sie stahlen Schmuck, elektronische Geräte und hinterließen an den Wänden eindeutige Botschaften.

Unter anderem malten sie ein Hakenkreuz und die Abkürzung "KKK" - es steht für den Ku-Klux-Klan. Zudem schrieben sie die Botschaft "Geh zurück nach Afrika" und den Namen Trump nieder.

"Sie haben eingebrochen, sie haben randaliert, sie haben ihre Meinung mitgeteilt", sagte Whitlock. "Sie hätten das auf Facebook tun können, aber sie haben sich entschieden, es auf diese Weise zu tun." Ihn verstöre vor allem, dass Donald Trumps Name benutzt worden sei. Offenbar seien die Täter davon ausgegangen, dass Trump gewisse Dinge glaube. "Aber er war nicht hier. Das war eine persönliche Entscheidung. Also schreibt nächstes Mal euren eigenen Namen auf die Wand."

Whitlock lebt in dem Haus mit seiner Frau, einem sechs Jahre alten Sohn und einer vier Monate alten Tochter. Bereits vor drei Wochen habe es einen Einbruchsversuch gegeben. Whitlock sagte, er lebe in einer guten Gegend, verdiene gut, bleibe mit Freunden und Familie unter sich, protze nicht herum. Die Polizei erhofft sich von Überwachungsvideos Hinweise auf die Einbrecher.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der Gegend. Laut der Zeitung "New York Daily News" hat sich die Zahl der "Verbrechen aus Hass" im November im Vergleich zum Vorjahr auf 43 mehr als verdoppelt. Bei den meisten davon handelt es sich laut Polizei um antisemitische Vergehen.