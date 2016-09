Berlin-Neukölln Mann attackiert Rathaus-Mitarbeiter mit Messer

Ein bislang nicht identifizierter Angreifer hat im Rathaus des Berliner Bezirks Neukölln einen Mitarbeiter des dortigen Sozialamts angegriffen und mit einem Messer verletzt. Wie ein Sprecher der Berliner Polizei sagte, verletzte er zudem einen hinzueilenden Wachmann. Unklar war demnach aber, ob hierbei ebenfalls das Messer zum Einsatz kam.

Das Ganze soll gegen 9.30 Uhr geschehen sein. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, wurden die Mitarbeiter des Rathauses zeitweise angewiesen, sich in ihren Büros einzuschließen. Gegen halb elf sei per Mail eine Entwarnung an die Mitarbeiter versandt worden.

Nach der Tat sei der Angreifer "in unbekannte Richtung geflüchtet". Die Polizei suche die Umgebung ab. Zu einem möglichen Motiv konnte sie noch keine Angaben machen. Auch zur Schwere der Verletzungen beider Opfer konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Sie wurden demnach von Rettungskräften versorgt.