Nordrhein-Westfalen Hochzeitsgesellschaft blockiert Autobahn mit Luxusautos

Mit Luxusautos hat eine Hochzeitsgesellschaft kurzzeitig die Autobahn 3 in Nordrhein-Westfalen blockiert - offenbar um auf der Fahrbahn Fotos zu machen. Laut Polizei waren einer Zivilstreife am Freitagnachmittag am Kreuz Ratingen-Ost zunächst drei Autos aufgefallen, die ständig die Fahrstreifen wechselten und so den Verkehr ausbremsten.

Demnach gingen die Beamten zunächst von einem Notfall aus und fuhren durch den stockenden Verkehr bis zur vermeintlichen Unfallstelle. Dort trafen sie jedoch auf mehrere Menschen, die den Fahrer eines Ford Mustang dabei fotografierten, wie er die Reifen seines Wagens qualmen ließ und versuchte, über die Fahrbahn zu driften.

Als die Gruppe die Streife bemerkte, fuhren die Fahrer laut der Polizei umgehend weiter. Zwei der Luxusautos wurden laut Polizei kurz darauf am Autobahnkreuz Ratingen-Ost angehalten und kontrolliert.

Demnach deutete ein Blumenstrauß auf der Motorhaube eines Wagens darauf hin, dass es sich um eine Hochzeitsgesellschaft gehandelt habe. Auch ein Beifahrer habe angegeben, dass er ein Hochzeitsfotograf sei.

"Alle vor Ort angetroffenen Fahrzeugführer und Beifahrer stritten ab, etwas falsch gemacht zu haben oder gaben an, bereits mit ihren Anwälten telefoniert zu haben", teilte die Polizei mit. Die Beamten ermitteln nun wegen Verdachts der Nötigung und der Verkehrsgefährdung.