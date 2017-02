Ende eine Affäre 82-Jähriger gesteht Mordversuch an 91-Jähriger

Es ist die Rede von heftiger Eifersucht und Streit. Und es geht auch um die Frage, ob der 82 Jahre alte Angeklagte im Prozess um einen Mordversuch an seiner Geliebten überhaupt schuldfähig ist. Der Mann aus dem Allgäu soll versucht haben, die 91 Jahre alte Frau umzubringen. Deshalb muss er sich vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg verantworten. Die Anklagebehörde geht von einer Tötungsabsicht des Mannes aus und sieht das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt.

Was genau ist passiert an jenem 11. September 2016 in der Nähe von Ravensburg? Und welche Vorgeschichte hat zu der ungewöhnlichen Tat geführt? Der verheiratete 82-Jährige will keine Angaben machen. Er macht einen unsicheren, zeitweise abwesenden Eindruck und ist wegen beginnender Demenz in der Untersuchungshaft in Behandlung. Sein Rechtsanwalt verliest in seinem Namen eine Erklärung, in der er die Tat einräumt.

So kommt einer vom Gericht bestellten Psychiaterin von der Forensischen Klinik Weißenau die Aufgabe zu, das Leben des Angeklagten und die Geschichte der Liebschaft zu erläutern, die in den Neunzigern begonnen haben soll - und nach wachsenden Spannungen in der Ehe wie auch in der Affäre offenbar zu der Tat auf einem Ausflugsparkplatz führte.

Die Attacke, so die Gutachterin, habe der Angeklagte widersprüchlich geschildert: als Verzweiflungstat eines Lebensmüden oder als unbeabsichtigtes Unglück beim Versuch, die damals 90-Jährige lediglich einzuschüchtern.

"Am Anfang war es ein freundschaftlicher Kontakt"

Bei einem Stammtischbesuch hatte das Ehepaar das spätere Opfer kennengelernt. "Am Anfang war es ein freundschaftlicher Kontakt", sagt die Psychiaterin. Doch es habe sich eine Liebschaft entwickelt. Diese soll sich auch fortsetzt haben, als die Ehefrau dahintergekommen sei und mit Konsequenzen gedroht habe - dann aber heimlich.

Kurz vor dem Tattag soll sich die persönliche Situation des Angeklagten zugespitzt haben. Der Gedanke an Suizid sei aufgetaucht, berichtet die Psychiaterin - und damit auch die Kleinkaliber-Pistole, die der frühere Sportschütze immer noch besitzt.

Auch beim letzten Treffen mit der Geliebten im Auto hatte der Angeklagte diese Waffe dabei. Was dann geschah, schildert ein Polizeibeamter als Zeuge. Er kam zufällig auf den Parkplatz, als der 82-Jährige neben der offenen Autotür auf die am Boden liegende Frau einschlägt. Zuvor soll er ihr mit der Pistole in den Nacken geschossen haben. Der Polizist überwältigt den Angeklagten, das Opfer überlebt. Weitere damals alarmierte Polizisten schildern den Festgenommenen als verwirrt und "neben sich stehend", aber ansprechbar.

Der Prozess wird kommende Woche mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt. Dass der 82-Jährige bei einer Verurteilung ins Gefängnis muss, hält auch der Staatsanwalt nicht für angemessen. Stattdessen steht die Unterbringung in einem Heim im Raum.