Verschwundenes Mädchen aus Berlin Gericht hebt Haftbefehl gegen Rebeccas Schwager auf

Im Fall der seit fast vier Wochen vermissten 15-jährigen Rebecca aus Berlin ist der Haftbefehl gegen den Schwager des Mädchens aufgehoben worden. Grund sei, dass der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Tiergarten "aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstands Zweifel am dringenden Tatverdacht" habe, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit.

Die Anklagebehörde hält die Entscheidung "im Hinblick auf die gegenwärtig bestehende Beweislage" für vertretbar und will daher "zum jetzigen Zeitpunkt keine Beschwerde" dagegen einlegen.

Ermittlungen dauern an

Rebecca war am 18. Februar verschwunden. Die Mordkommission geht davon aus, dass sie getötet wurde. Auch nach der Freilassung des Schwagers, so die Generalstaatsanwaltschaft, dauerten die Ermittlungen "mit unverändertem Aufwand und mit unveränderter Intensität an". Neue Erkenntnisse gebe es derzeit nicht.

Der 27 Jahre alte Schwager war ins Visier der Ermittler geraten, nachdem sein Auto von einer Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden war - und zwar am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie am Tag danach.

Bereits mehrfach hatte die Polizei Waldstücke in Brandenburg nach Rebecca abgesucht - bislang ohne Ergebnis. Zuletzt hatten auch Taucher in einem See nach der vermissten Berlinerin gesucht.